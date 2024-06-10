Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:46

Карпин: «У Антона и Алексея Миранчуков есть разница в физической готовности»

Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, в чем на данный момент основное отличие Алексея Миранчука от его брата Антона.

«Замечаю разницу в физической готовности. В Италии этому аспекту подготовки уделяют больше внимания», — сказал Карпин «Чемпионату».

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту». В прошедшем сезлне 28-летний россиянин провел 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Футболист выступает за итальянский клуб с 2020 года.

Антон Миранчук прошедший сезон провел в «Локомотиве». Он сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Источник: Чемпионат
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
В группе B Евро-2024 сыграют Италия, Испания, Хорватия и Албания
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Карпин не исключил уход из сборной России этим летом