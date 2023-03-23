Карпин об атмосфере в Тегеране на матче с Ираном: «Мы в России, наверное, уже отвыкли так играть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от атмосферы на товарищеском матче против Ирана (1:1), который прошел в Тегеране на стадионе «Азади».

— Как вам атмосфера?

— Прием замечательный, — сказал Карпин на пресс-конференции. — На стадионе люди поддерживали, создавали атмосферу и шум. Мы, наверное, в России отвыкли уже так играть. По разным причинам.

Как сообщили «СЭ» в Федерации футбола Ирана, матч между иранцами и сборной России посетили около 13 тысяч человек.