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Сегодня, 22:17

Карпин об атмосфере в Тегеране на матче с Ираном: «Мы в России, наверное, уже отвыкли так играть»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от атмосферы на товарищеском матче против Ирана (1:1), который прошел в Тегеране на стадионе «Азади».

— Как вам атмосфера?

— Прием замечательный, — сказал Карпин на пресс-конференции. — На стадионе люди поддерживали, создавали атмосферу и шум. Мы, наверное, в России отвыкли уже так играть. По разным причинам.

Как сообщили «СЭ» в Федерации футбола Ирана, матч между иранцами и сборной России посетили около 13 тысяч человек.

Николай Комличенко обнимает Антона Миранчука. Еще один невнятный матч сборной России. Но игра с Ираном — другой уровень по сравнению с осенними мучениями

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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