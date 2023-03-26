Карпин — о соперниках сборной России: «Иран сильнее Словении или Словакии»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень азиатских национальных команд.

— Какие планы у сборной?

— Следующая возможная дата сбора — июнь. Ходят разговоры по поводу азиатского турнира в июне. Знаю, что он будет в июне. А что будет — не знаю.

— Насколько вы довольны игроками?

— Кем-то доволен, кем-то очень, кем-то не очень, кем-то очень недоволен. Сказать, что всеми доволен, нельзя.

— Вы уже сыграли не один матч с азиатскими командами. Азиатский футбол сильнее или слабее европейского?

— Что это значит? В сравнении с кем? Как по мне, Иран сильнее Словении или Словакии. Узбекистан? Плюс-минус. В Европе есть сборные посильнее, есть послабее, то же самое и в Азии.

— Есть мнение, что из Азии будет легче выходить на чемпионат мира.

— Я не знаю, какой отбор, какие группы, сколько команд выходит. Честно, не изучал. Сложно сказать, легче или тяжелее. Но точно будет нелегко.

26 марта сборная России в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0). 23 марта россияне сыграли вничью с Ираном в Тегеране (1:1).