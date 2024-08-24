Сегодня, 12:43
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о конкуренции в нападении национальной команды.
— Комличенко забил, будет ли он больше получать игрового времени?
— А вы думаете, что если забил, все хорошо, да?
— Вам виднее.
— Узнаете.
— Будем смотреть.
— Будете смотреть.
— Нет какой-то конфликтной ситуации? Он сам говорил, что хотел бы играть больше
— Все хотят играть больше. И Голенков хочет играть больше. И?
— Как вы на эту ситуацию смотрите?
— Да никак, обыкновенно. Футболист должен играть, тренироваться. Кто будет лучше выглядеть, тот будет играть. Все очень просто.