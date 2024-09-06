Карпин: «Играть через два дня двумя разными командами — такого в моей карьере не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча против Таиланда.

— Весь этот выезд сложный, — сказал Карпин. — Даже не только по логистике, но и по времени — играть через два дня двумя разными командами. Такого в моей карьере не было. Ни как у игрока, ни как у тренера. Одна тренировка, нужно попробовать что-то наработать. Имеем в распоряжении 20-25 футболистов, 10 из которых отыграли вчера. Мы все это предполагали, знали и планировали.

— Какая цель на матч с Таиландом?

— Выигрывать, естественно. Завтра нужно быть готовыми к игре. Прямо сейчас мы не готовы.

— Как прошло восстановление?

— Как обычно, ничего нового. Надеюсь, поспали хорошо. Игроки из числа тех, кто выходил во втором тайме вчера, в завтрашнем матче могут сыграть. Например, Глебов.

— Что можете сказать о сборной Таиланда?

— Так же, как и с Вьетнамом, разбирали тактические нюансы сборной Таиланда. Это организованная команда. Есть два-три футболиста, которые могут доставить проблемы. Персонально играть не будем, не станем выделять кого-то из соперников.

Сборная России встретится с Таиландом 7 сентября во вьетнамском Ханое, начало игры — в 16.00 по московскому времени. 5 сентября россияне обыграли Вьетнам со счетом 3:0.