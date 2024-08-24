Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Сборная России. Новости

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:25

Карпин: «Думаете, кто-то из тренерского штаба сборной России рвался ехать во Вьетнам?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал анонсированные товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Вы думаете кто-то из тренерского штаба рвался ехать во Вьетнам? Если бы была хоть малейшая возможность сыграть в России, мы бы ей воспользовались. Все хотели сыграть в России. Но лучше играть, чем не играть. Другие варианты? Были, но еще хуже. Например, Шри-Ланка, Бутан.

В мире в сентябре 38 сборных, которые, в принципе, могут сыграть. Естественно, они уровня не Франции. Если бы не было игр вообще, мы бы сейчас вообще ни о чем не говорили. Говорили бы: «Как так можно, почему не нашли соперника». Для вас все плохо. То что есть, нашли и слава богу», — сказал Карпин.

Сборная России в Ханое проведет товарищеские матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Сборная Таиланда занимает 101-е место в рейтинге ФИФА. Вьетнам расположился на 115-й строчке.

Валерий Карпин
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
Обсудить
Читайте также
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Карпин — об основном форварде сборной России: «Кто будет лучше выглядеть, тот будет играть»
Карпин: «На ситуацию с Соболевым смотрю с сожалением. Как найти выход? Вопрос не ко мне»
Карпин не уверен, окажется ли Глушенков в итоговом списке сборной на товарищеские матчи
Кто будет забивать за сборную? Вернутся ли прежние Сергеев, Писарский, Агаларов? Колонка Казакова
Наумов: «Карпин правильно сделал, что вызвал Сафонова в сборную»
Посол России во Вьетнаме посетит товарищеский матч сборной в Ханое
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России осенью может провести домашний матч с азиатской командой

Карпин не уверен, окажется ли Глушенков в итоговом списке сборной на товарищеские матчи