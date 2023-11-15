Карпин: «Мы Кению обыграть не можем. И Кубу будет обыграть тяжело, сто процентов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, удовлетворен ли работой команды за этот календарный год.

— Кем-то удовлетворен больше, кем-то меньше. Нельзя обобщать. Сказать, что у нас все замечательно и хорошо на сто процентов нельзя. Мы Кению обыграть не можем. И Кубу будет обыграть тяжело, сто процентов.

— Куда мы идем, если не обыграем Кубу?

— Это самый главный вопрос. Мы не обыгрываем Кению и Кубу, но побеждаем Камерун. Вот и все. Это одна из проблем.

— А что должно будоражить, если не майка национальной сборной?

— Когда мы готовились раньше к чемпионатам Европы и мира, у нас тоже были товарищеские матчи. Мы у условного Катара выигрывали? Тогда что? То есть, ты знаешь к чему ты готовишься. А когда ничего такого нет — тем более надо экспериментировать. Лучше это делать за год или два до официальных матчей, чем за месяц.