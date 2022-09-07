Карпин оценил соперников России на ближайшие товарищеские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал предстоящие товарищеские матчи команды. В ближайшее время национальная команда проведет встречи с Киргизией и Ираном.

Также сообщалось, что соперником россиян может стать команда Боснии и Герцеговины.

— Кто будет третьим соперником сборной? Довольны ли выбором соперников?

— Давайте будем честны. Все понимают, какая сейчас обстановка. Что есть, то есть. То, что мы можем сыграть с Киргизией и Ираном, уже успех. Сейчас не до выбора. Иран — участник чемпионата мира, сильная по рейтингу команда. Есть вопросы по поводу проведения матчей. Сборная Ирана 21 ноября уже играет первый матч на ЧМ. Когда они смогут сыграть с нами — непонятно. Им бы хотелось 15-16 ноября, но у нас стоит тур 13 ноября. Там будут еще игры Кубка России. Нужно проработать эти вещи. Эти игры нам очень нужны. С точки зрения клубного тренера я бы хотел предложить два матча Кубка, запланированные на 10-11 ноября, сыграть в конце ноября. И закончить сезон как обычно, в конце ноября. Тогда отпуск у футболистов был бы меньше, что правильно. Давать 60 дней отпуска не совсем правильно. Если закончить сезон в конце ноября и начале декабря, то футболисты спокойно бы ушли на 35-40 дней в отпуск. Это было бы правильное решение с моей точки зрения.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб объявил расширенный состав на осенние учебно-тренировочные сборы.