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Сборная России

7 сентября, 12:41

Карпин оценил соперников России на ближайшие товарищеские матчи

Артем Бухаев
,  
Владимир Пушкарев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал предстоящие товарищеские матчи команды. В ближайшее время национальная команда проведет встречи с Киргизией и Ираном.

Также сообщалось, что соперником россиян может стать команда Боснии и Герцеговины.

— Кто будет третьим соперником сборной? Довольны ли выбором соперников?

— Давайте будем честны. Все понимают, какая сейчас обстановка. Что есть, то есть. То, что мы можем сыграть с Киргизией и Ираном, уже успех. Сейчас не до выбора. Иран — участник чемпионата мира, сильная по рейтингу команда. Есть вопросы по поводу проведения матчей. Сборная Ирана 21 ноября уже играет первый матч на ЧМ. Когда они смогут сыграть с нами — непонятно. Им бы хотелось 15-16 ноября, но у нас стоит тур 13 ноября. Там будут еще игры Кубка России. Нужно проработать эти вещи. Эти игры нам очень нужны. С точки зрения клубного тренера я бы хотел предложить два матча Кубка, запланированные на 10-11 ноября, сыграть в конце ноября. И закончить сезон как обычно, в конце ноября. Тогда отпуск у футболистов был бы меньше, что правильно. Давать 60 дней отпуска не совсем правильно. Если закончить сезон в конце ноября и начале декабря, то футболисты спокойно бы ушли на 35-40 дней в отпуск. Это было бы правильное решение с моей точки зрения.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб объявил расширенный состав на осенние учебно-тренировочные сборы.

Встреча с Киргизией состоится 23 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Валерий Карпин
Сборная Ирана по футболу
Сборная Киргизии по футболу
Сборная России по футболу
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