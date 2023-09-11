Карпин оценил состав сборной Катара перед товарищеским матчем

Сегодня, 18:44
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе национальной команды Катара.
— На кого-то в команде соперника будете акцентировать внимание?
— Нет, конечно.
— Кого-то знаете из состава Катара?
— Поименно, да. За кем-то слежу? Нет.
— В игре с Ираном присмотрели футболиста для «Ростова».
— Но я его не знал. Может, еще кого-то присмотрю.
— За счет домашнего стадиона будет у Катара преимущество?
— Оценивать шансы нет смысла. Не в том положении находимся. В наше время домашняя команда считалась фаворитом.
— Вам все равно, что матч не пойдет в рейтинг ФИФА?
— А если пойдет, то что? Обгоним кого-то? И? Дальше что? Из-за этого нас допустят куда-то?
Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.