Карпин оценил состав сборной Катара перед товарищеским матчем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе национальной команды Катара.

— На кого-то в команде соперника будете акцентировать внимание?

— Нет, конечно.

— Кого-то знаете из состава Катара?

— Поименно, да. За кем-то слежу? Нет.

— В игре с Ираном присмотрели футболиста для «Ростова».

— Но я его не знал. Может, еще кого-то присмотрю.

— За счет домашнего стадиона будет у Катара преимущество?

— Оценивать шансы нет смысла. Не в том положении находимся. В наше время домашняя команда считалась фаворитом.

— Вам все равно, что матч не пойдет в рейтинг ФИФА?

— А если пойдет, то что? Обгоним кого-то? И? Дальше что? Из-за этого нас допустят куда-то?

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.