Сегодня, 00:30
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» высказался об уровне соперников национальной команды в 2023 и 2024 годах.
— За последние два с половиной года был у сборной России соперник слабее, чем Бруней?
— Возможно, Куба. По уровню они сопоставимы.
— Что ответите тем, кто заявляет: «Такими матчами мы себя унижаем»?
— Если люди не понимают элементарных вещей, черное называют белым... Зачем что-то отвечать? Или вы считаете, надо кого-то переубеждать?
— Вы эти встречи не воспринимаете как унижение?
— Абсолютно! Что тогда говорить про отборочный цикл, где попадаются Сан-Марино и Лихтенштейн? С ними же все играют. Или унижают себя?
— Это официальный турнир. Никуда не денешься.
— Стоп! Нам сейчас тоже деваться некуда. Для нас эти матчи как официальные. Других нет. Там в рамках отбора нужно играть с Сан-Марино. А здесь приходится проводить товарищеские с Брунеем. Либо вообще не играть. Что лучше? — сказал Карпин «СЭ».
15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Четыре дня спустя команда Валерия Карпина в Волгограде обыграла Сирию (4:0). Всего в 2024 году сборная провела 5 товарищеских матчей, в которых одержала 5 побед с разницей мячей 26:0.