Карпин опроверг слова Дзюбы о возможном вызове на стыковые матчи с Польшей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» опроверг слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

Ранее Дзюба заявил, что у него с Карпиным была договоренность о вызове на стыковые матчи чемпионата мира-2022.

— Дзюба тут сообщил в интервью, что вы планировали вызвать его весной 2022-го на стыковые матчи с Польшей. «У нас уже была договоренность», — добавил он. В самом деле?

— Возможность такая была. Но не договоренность. Вот ее точно не было и быть не могло. Зачем за несколько месяцев до матча говорить игроку, что его обязательно вызовут в сборную? А если растеряет форму? — сказал Карпин «СЭ».

24 марта 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей в стыковом матче за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре, однако встреча была отменена из-за санкций в отношении России. Поляки автоматически прошли в финал стыков, где обыграли Швецию (2:0) и стали участниками ЧМ-2022.

Дзюба провел свой последний матч за сборную в 2021 году на Евро-2020, когда национальную команду еще возглавлял Станислав Черчесов.

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