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Сегодня, 22:24

Карпин отказался отвечать на вопрос о составе сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не стал отвечать на вопрос о составе национальной команды, вызванном на сентябрьский сбор.

— Был опубликован список игроков, вызванных в сборную России, по ходу игры...

— К сегодняшней игре какое отношение это имеет? В сборной спросите, — сказал Карпин на пресс-конференции после победы ростовчан над «Локомотивом» (2:1) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков.

Тренировка сборной России. В сборную России на сентябрьский сбор вызваны 49 футболистов
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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