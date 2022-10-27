Карпин отреагировал на информацию о возможном товарищеском матче России с Узбекистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча национальной команды против сборной Узбекистана в ноябре.

«Игры с Таджикистаном и Узбекистаном? Все вопросы к РФС. Ко мне какие вопросы? Все спрашивайте у Российского футбольного союза», — сказал Карпин «СЭ».

Ранее появилась информация, что сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча состоится 20 ноября в Ташкенте.

Первой и единственной игрой сборной России в нынешнем году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.