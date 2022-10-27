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Сегодня, 20:40

Карпин отреагировал на информацию о возможном товарищеском матче России с Узбекистаном

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча национальной команды против сборной Узбекистана в ноябре.

«Игры с Таджикистаном и Узбекистаном? Все вопросы к РФС. Ко мне какие вопросы? Все спрашивайте у Российского футбольного союза», — сказал Карпин «СЭ».

Ранее появилась информация, что сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча состоится 20 ноября в Ташкенте.

Первой и единственной игрой сборной России в нынешнем году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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Источник: Россия в ноябре проведет товарищеские матч против Узбекистана и Таджикистана

Перед матчем с Узбекистаном сборная России может сыграть с Таджикистаном