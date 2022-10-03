Карпин отреагировал на слова Хаджикадунича о нежелании играть против сборной России

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание боснийского защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, выступающего на правах аренды за шведский «Мальме», о нежелании играть против сборной России.

— Что вы думаете о высказывании Хаджикадунича о нежелании играть против сборной России?

— Ничего не думаю.

Ранее защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич заявил, что он против участия в товарищеском матче с Россией.