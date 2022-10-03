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Сегодня, 14:50

Карпин отреагировал на слова Хаджикадунича о нежелании играть против сборной России

Дмитрий Барулев
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание боснийского защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, выступающего на правах аренды за шведский «Мальме», о нежелании играть против сборной России.

— Что вы думаете о высказывании Хаджикадунича о нежелании играть против сборной России?

— Ничего не думаю.

Ранее защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич заявил, что он против участия в товарищеском матче с Россией.

19 ноября россиянам предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной в Санкт-Петербурге.

Валерий Карпин
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Деннис Хаджикадунич
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