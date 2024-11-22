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Сегодня, 14:20

Карпин: «Я и Мостовой не обыграли бы Бруней, он и с ветеранами не играет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова бывшего футболиста Александра Мостового о том, что они могли бы обыграть сборную Брунея.

— Не согласен! Мы не обыграем Бруней, — приводит слова Карпина «РБ Спорт». — Ни я, ни Мостовой. Он даже в матче ветеранов не играет. Утрировать можно, но это все не так.

— Но ведь понятно, о чем он говорит: уровень соперника не соответствует сборной России, поэтому вопрос — нужен ли такой соперник?

— Нужен, другого нет. Нам надо собираться, чтобы устраивать шоу или чтобы проводить матчи, которые идут в рейтинг ФИФА?

Футболисты сборной России Даниил Фомин, Максим Осипенко, Александр Солдатенков и&nbsp;Сергей Пиняев празднуют гол в&nbsp;ворота Сирии (4:0) 19&nbsp;ноября 2024 года. Сборная России разгромила Сирию и ударно закрыла год. 26:0 в 5 матчах!

15 ноября российская сборная обыграла Бруней со счетом 11:0. 19 ноября Россия в Волгограде победила Сирию со счетом 4:0.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Сборная России по футболу

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