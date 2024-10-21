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Карпин отреагировал на указ о получении российского гражданства защитника «Зенита» Сантоса

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на указ о получении российского гражданства бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

В понедельник, 21 октября, президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Как отношусь к получению Дугласом Сантосом российского гражданства? Пока никак», — приводит слова Карпина Metaratings.ru.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Дуглас Сантос
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит

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