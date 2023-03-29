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Сегодня, 10:15

Карпин ответил Федуну на критику игроков «Ростова» после матча с Ираном

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» отреагировал на слова экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, который раскритиковал игру футболистов «Ростова» в товарищеском матче между командами России и Ирана (1:1).

— Вас не задели слова Леонида Федуна, который после матча с Ираном предложил опубликовать количество брака и процент выигранных единоборств у футболистов «Ростова», потому что это «жуткое зрелище»?

— Я себе запрещаю читать подобное до и после матчей. Но вы опубликуйте, почему нет?

— Худшая точность передач среди старта с Ираном — у Захаряна, Глебова, Комличенко, Миранчука, Караваева и Осипенко.

— Да, но надо еще смотреть, кто сколько передач сделал количественно, в какой части поля, куда они направлены — и после этого можно делать выводы. Это к слову о статистике.

— Хорошо, но худшие по проценту выигранных единоборств — Комличенко, Кузяев, Литвинов и Глебов. Хотя лучший — Осипенко.

— Ну и здесь ровно то же самое, как и с передачами. Нужно смотреть еще и на их количество. Например, Осипенко почти в два раза превзошел всех по числу единоборств. Можно побороться четыре раза, выиграть три — а это 75 процентов. А можно побороться 20 раз и выиграть 15 — это тоже 75. Но футболист, который борется 20 раз и который борется четыре раза, — это несравнимые вещи.

Да и в целом чаще всего худшие по единоборствам в футболе — нападающие. В любом матче. А почему? Да потому что они почти всегда вступают в борьбу спиной к воротам соперника.

— То есть в отрыве от контекста эти цифры ничего не дают?

— Вот именно.

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте здесь.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Леонид Федун
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