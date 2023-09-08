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Сегодня, 20:34

Карпин ответил, на какой позиции планирует использовать Литвинова в сборной

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, на какой позиции планирует использовать полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

«Мне хотелось бы его использовать в опорной зоне. В силу того, что не так много центральных защитников вызвано и не так много их в принципе — скорее всего, будет играть центрального защитника», — сказал Карпин.

Валерий Карпин также рассказал, с чем связан вызов в сборную защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

«Впечатлен ли я тем, как он играет в атаке? Не сказать. Я давно его не тренировал. Вызвал в том числе и для того, чтобы посмотреть, в чем он прибавил, в чем нет», — добавил Карпин.

11 сентября сборная России проведет товарищеский матч против олимпийской команды Египта, на 12 сентября запланирована игра с Катаром.

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