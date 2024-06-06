Карпин ответил на вопрос о новом контракте со сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое будущее в команде. Он отметил, что переговоры по поводу его контрата уже проведены.

— Что с вашим будущем в сборной России? Когда ждать новостей о продлении контракта?

— Переговоры проведены. Все, кто должен был что-то сказать, сказали. Я в первую очередь. Теперь ждем решения от РФС.

— Будете ли смотреть Евро?

— Что-то посмотрю, мы будем на сборах в Ростове — телевизор будет включен.

— Про Глушенкова вы сказали. А почему не вызван Оздоев, который стал чемпионом Греции? И обратите ли на него внимание в будущем?

— Внимание обратим. У нас достаточно долго не вызывали легионеров из-за логистики. Плюс было достаточное количество полузащитников для тех матчей, которые у нас были.

— Многие болельщики верят в вас, а в кого верите вы?

— А я в болельщиков. Если серьезно, в работу. Можно творить, может быть талант — но без работы ничего не добиться.