Карпин ответил на вопрос о вызове в сборную России Алексея Миранчука

Сегодня, 12:38
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Алексея Миранчука на октябрьские матчи национальной команды.
28-летний футболист оказался в расширенном списке сборной.
— Алексей Миранчук забил уже два мяча в МЛС. Один из них в ворота «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Как проходит адаптация Алексея?
— Я пока видел только его голы, но лично с ним не общался, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Миранчук отметился 2 голами за «Атланту Юнайтед» после перехода в клуб МЛС.