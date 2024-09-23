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Сегодня, 12:38

Карпин ответил на вопрос о вызове в сборную России Алексея Миранчука

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Алексея Миранчука на октябрьские матчи национальной команды.

28-летний футболист оказался в расширенном списке сборной.

— Алексей Миранчук забил уже два мяча в МЛС. Один из них в ворота «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Как проходит адаптация Алексея?

— Я пока видел только его голы, но лично с ним не общался, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Миранчук отметился 2 голами за «Атланту Юнайтед» после перехода в клуб МЛС.

Источник: Официальный сайт РФС
Алексей Миранчук
Валерий Карпин
Футбол
ФК Атланта Юнайтед

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