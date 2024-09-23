Карпин ответил на вопрос о вызове в сборную России Алексея Миранчука

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Алексея Миранчука на октябрьские матчи национальной команды.

28-летний футболист оказался в расширенном списке сборной.

— Алексей Миранчук забил уже два мяча в МЛС. Один из них в ворота «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Как проходит адаптация Алексея?

— Я пока видел только его голы, но лично с ним не общался, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Миранчук отметился 2 голами за «Атланту Юнайтед» после перехода в клуб МЛС.