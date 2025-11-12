Карпин: «На сборную повлияли новости об увольнении из «Динамо»? Надо у команды узнать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал влияние на национальную команду в BetBoom матче против Перу (1:1) новостей о его возможном увольнении из московского «Динамо».

— Повлияли ли на вас и команду новости о вашем возможном увольнении из «Динамо»?

— Это надо у команды узнать. Я узнал об этих вбросах только перед началом матча, — сказал Карпин на пресс-конференции.