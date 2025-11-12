Карпин: «На сборную повлияли новости об увольнении из «Динамо»? Надо у команды узнать»

12 ноября, 23:05
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал влияние на национальную команду в BetBoom матче против Перу (1:1) новостей о его возможном увольнении из московского «Динамо».
— Повлияли ли на вас и команду новости о вашем возможном увольнении из «Динамо»?
— Это надо у команды узнать. Я узнал об этих вбросах только перед началом матча, — сказал Карпин на пресс-конференции.
Petr Bitkin
Не надо. Пусть помучается :)
13.11.2025
Petr Bitkin
Валера. Пошел бы в сторонку, туфель гнутый. Гнобление только на пользу пойдёт... Парень взрослеет :) Все мы... :) Мотай в лучшую лигу. Тарханов, потом, этот, как его?... все там были :) ... когда приходит созерцание жизни, понимаешь: не на вершине счастье :):) ... а в этой, как её...... всё время забываю это слово: в любви :)
13.11.2025
Mick Bush
"..Ноовость о возможном увольнении..." - вполне в духе современности новость, с информационной емкостью 0 бит.
13.11.2025
Самарони
Константин, вы для хайпа в заголовке выкидываете слова из вопроса. Тем самым сознательно меняете контекст вопроса. СЭКС всё желтее и желтее.
13.11.2025
Alexander Zhukov
Выкручивается как уж на сковородке. Очень прошу Валерия Карпина - уйди... Пожалей сборную России.
13.11.2025
Кариока_двойка.
Так его и из сборной надо выгнать, а не только из Динамо. А то возомнил себя тренером. Его потолок, это товарняки, пока нет допуска к отбору, и Ростов.
13.11.2025
Наполеон Леопард
Леся "бриллиантовые" настройся что Вас на ласкутки разорвут, Обезьянки........в Вашем Лимпопо пантеры появились разного размерчика из разных уголков Земли
12.11.2025
svnest
валере надо в церковь
12.11.2025