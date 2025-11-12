Видео
12 ноября, 23:05

Карпин: «На сборную повлияли новости об увольнении из «Динамо»? Надо у команды узнать»

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал влияние на национальную команду в BetBoom матче против Перу (1:1) новостей о его возможном увольнении из московского «Динамо».

— Повлияли ли на вас и команду новости о вашем возможном увольнении из «Динамо»?

— Это надо у команды узнать. Я узнал об этих вбросах только перед началом матча, — сказал Карпин на пресс-конференции.

Валерий Карпин.У Карпина в «Динамо» был полный карт-бланш. Но он, похоже, закончился
9

  • Petr Bitkin

    Не надо. Пусть помучается :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Валера. Пошел бы в сторонку, туфель гнутый. Гнобление только на пользу пойдёт... Парень взрослеет :) Все мы... :) Мотай в лучшую лигу. Тарханов, потом, этот, как его?... все там были :) ... когда приходит созерцание жизни, понимаешь: не на вершине счастье :):) ... а в этой, как её...... всё время забываю это слово: в любви :)

    13.11.2025

  • Mick Bush

    "..Ноовость о возможном увольнении..." - вполне в духе современности новость, с информационной емкостью 0 бит.

    13.11.2025

  • Самарони

    Константин, вы для хайпа в заголовке выкидываете слова из вопроса. Тем самым сознательно меняете контекст вопроса. СЭКС всё желтее и желтее.

    13.11.2025

  • Alexander Zhukov

    Выкручивается как уж на сковородке. Очень прошу Валерия Карпина - уйди... Пожалей сборную России.

    13.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Так его и из сборной надо выгнать, а не только из Динамо. А то возомнил себя тренером. Его потолок, это товарняки, пока нет допуска к отбору, и Ростов.

    13.11.2025

  • Наполеон Леопард

    Леся "бриллиантовые" настройся что Вас на ласкутки разорвут, Обезьянки........в Вашем Лимпопо пантеры появились разного размерчика из разных уголков Земли

    12.11.2025

  • svnest

    валере надо в церковь

    12.11.2025

