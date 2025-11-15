15 ноября, 21:12
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил зрителей на стадионе «Фишт» в Сочи» после BetBoom товарищеского матча с Чили (0:2).
— Великолепная атмосфера. Спасибо всем, кто пришел на стадион и поддерживал. Игра приковывала внимание, как минимум. На всех матчах в регионах такая атмосфера.
— Может, стоит меньше играть в Москве и Санкт-Петербурге?
— Но на игре с Перу была прекрасная атмосфера. На игре с Нигерией в Москве — прекрасная. Где бы сборная ни играла, везде прекрасная атмосфера.
Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение.
