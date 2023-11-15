Карпин — о форме Соболева: «Плюс-минус такая же»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил форму нападающего «Спартака» Александра Соболева по сравнению с предыдущими сборами национальной команды.

— Что происходит с Соболевым?

— Спросите у Абаскаля. Сейчас его форма хуже, чем была? Соболев сейчас плюс-минус такой же. Опять же, это то, что можно было увидеть за одну тренировку.

— Вы с ним не общались?

— На этом сборе — еще нет, — заявил Карпин.

Ранее сообщалось, что у Соболева конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Футболист дважды оставался в запасе на матчи РПЛ.