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Сегодня, 15:13

Карпин — о форме Соболева: «Плюс-минус такая же»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил форму нападающего «Спартака» Александра Соболева по сравнению с предыдущими сборами национальной команды.

— Что происходит с Соболевым?

— Спросите у Абаскаля. Сейчас его форма хуже, чем была? Соболев сейчас плюс-минус такой же. Опять же, это то, что можно было увидеть за одну тренировку.

— Вы с ним не общались?

— На этом сборе — еще нет, — заявил Карпин.

Ранее сообщалось, что у Соболева конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Футболист дважды оставался в запасе на матчи РПЛ.

Александр Соболев
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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