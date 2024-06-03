Карпин: «Если Сафонов перейдет в «ПСЖ» — это круто. Он может стать там первым номером»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможном переходе голкипера национальной команды и «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

30 мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что французский клуб договорился о трансфере 25-летнего россиянина за 20 миллионов евро и официально объявит о сделке в июне.

«Если трансфер состоится, то это круто. Я уже много раз говорил, что если у ребят есть хорошие предложения, то надо уезжать. Понятно, что вы вырываете из контекста. Но если есть предложение из «ПСЖ», надо ехать. Кто вам сказал, что он едет вторым? Это вы так думаете. Это ваше мнение. Он способен стать там первым номером.

Возможно, какое-то время потребуется на адаптацию, скорее всего. Если «ПСЖ» приобретает футболиста, значит у клуба есть понимание, как его использовать. Ко мне за советом Матвей не обращался. С точки зрения адаптации, посоветовал бы ему выучить язык. Мы знакомы с главным тренером «ПСЖ» Луисом Энрике, если он обратится, то дам ему совет», — сказал Карпин.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах за команду и отыграл 11 встреч на ноль.