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Сегодня, 17:52

Карпин: «Выпустить Онопко против Брунея? Это надо заслужить. А он в матче легенд проиграл»

Артем Белинин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с Брунеем.

— Вы бы поехали поиграть на матч легенд в честь Федора Черенкова, как Онопко?

— С удовольствием поехал бы на матч памяти, отдать честь Черенкову. Сам не смог, но мы отправили Виктора Савельевича.

— А вы бы выпустили Онопко на последних минутах за сборную?

— Конечно нет. Это надо заслужить. Что он сделал, в матче легенд сыграл? Он там проиграл вообще (смеется).

— Может, вызвать Дзюбу и Кержакова на какой-то из сборов, чтобы они решили свой спор?

— Пусть один на один встречаются и решают.

— Завершается очередной год для национальной команды. Какую оценку поставите себе и ребятам за этот год и что хотели бы видеть в 2025-м?

— Давайте так: оценка будет не совсем корректная. Официальных матчей нет, есть только товарищеские, так что я бы серьезно не оценивал. Но мне нравится, что футболисты с удовольствием приезжают, наслаждаются игрой. Нет претензий по самоотдаче вообще. Это самый главный вывод сезона, года, это очень радует. Сейчас, дай бог, дебютируют Батраков, Агкацев, появляются молодые футболисты...

Игра состоится в Краснодаре на одноименном стадионе 15 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу

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