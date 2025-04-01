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1 апреля, 18:15

Карпин о рекорде Дзюбы: «Радует, что вы, надеюсь, больше не будете меня про это спрашивать»

Валерий Карпин и Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о рекорде нападающего Артема Дзюбы по голам за национальную команду.

19 марта Дзюба в BetBoom товарищеском матче против Гренады (5:0) забил гол, который стал для него 31-м за сборную. Форвард опередил по этому показателю Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

— Артем Дзюба после рекордного мяча был счастливым человеком, благодарил и вас, и РФС, и бога. Довольны тем, что после вызова в сборную он смог забить и эта история с 31-м голом завершилась?

— Меня радует только то, что, надеюсь, вы меня больше не будете про это спрашивать (смеется). И все счастливы, что рекорд случился, — приводит matchtv.ru слова Карпина.

— Эта история выглядит как новогоднее чудо, когда Дед Мороз осуществляет желание ребенка.

— Ну, если хотите, называйте меня Дедом Морозом. Это лучше, чем скуф.

Карпин также не стал прямо отвечать на вопрос о том, будет ли Дзюба вызван в сборную России на июньские матчи против Нигерии и Белоруссии.

Игра против Гренады стала для Артема Дзюбы первой за сборную России с июня 2021 года и первой в составе национальной команды под руководством Валерия Карпина.

Всего 36-летний Дзюба провел 61 матч за сборную России. Ранее форвард заявлял, что следующий сезон может стать для него последним в карьере.

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Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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