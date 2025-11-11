Видео
11 ноября, 20:05

Карпин: «На кого сделал бы максимальную скидку на ноябрьской распродаже? На любого из Мостовых»

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед BetBoom товарищеским матчем против Перу в шутливой форме ответил на вопрос о том, на кого из футболистов он бы сделал максимальную скидку во время распродажи 11 ноября.

Также специалист назвал свои самые запоминающиеся голы за сборную России.

— Самый запоминающийся гол в вашей карьере?

— Думаю, что самые запоминающиеся голы — сборным Франции и Украины.

— На кого из игроков сделали бы максимальную скидку во время распродажи 11.11?

— На Мостового.

— На Андрея или Александра?

— На любого. Шутка.

Сборная России проведет товарищеские матчи против Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).

1

  • Serjeapple

    М-да..... Журналисты...

    11.11.2025

    Александр Мостовой
    Андрей Мостовой
    Валерий Карпин
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    «Кайф нужно получать от своей команды, а не от соперника». Слова Карпина и Тюкавина перед матчем с Чили
    Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»
    Карпин похвалил качество газона в Сочи перед матчем Россия — Чили
    Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»
    Карпин: «Готов ли играть Комличенко? Он занимался в общей группе»
    Тюкавин: «Рад вернуться в сборную, непростой период позади»
