Карпин: «На кого сделал бы максимальную скидку на ноябрьской распродаже? На любого из Мостовых»

11 ноября, 20:05
Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед BetBoom товарищеским матчем против Перу в шутливой форме ответил на вопрос о том, на кого из футболистов он бы сделал максимальную скидку во время распродажи 11 ноября.
Также специалист назвал свои самые запоминающиеся голы за сборную России.
— Самый запоминающийся гол в вашей карьере?
— Думаю, что самые запоминающиеся голы — сборным Франции и Украины.
— На кого из игроков сделали бы максимальную скидку во время распродажи 11.11?
— На Мостового.
— На Андрея или Александра?
— На любого. Шутка.
Сборная России проведет товарищеские матчи против Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи).
Serjeapple
М-да..... Журналисты...
11.11.2025