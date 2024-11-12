Карпин — о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы ставить рекорды»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы вернуться в национальную команду.

Ранее 36-летний футболист заявил о желании вернуться в сборную.

— Много желающих забить Брунею: тот же Дзюба...

— И?

— Как вы к этому относитесь?

— Никак. Желающих забить много. Те, кто приехал в сборную, тоже хотят забить.

— Интервью Дзюбы смотрели?

— Нет, но слышал, что есть желание забить гол, побить рекорд. Не думаю, что сборная существует, чтобы кто-то рекорды какие-то ставил.

— Можно сказать, что, пока вы главный тренер, Артема в сборной не будет?

— Почему?

— Судя по вашей риторике.

— Наша риторика не менялась с момента отстранения. Сразу сказали, что футболистов плюс-минус за 30 лет... Окей, 31 — еще есть варианты [для вызова]. Но когда 35... Мы же сами понимаем, что прям завтра нас, наверное, не вернут в международные турниры. Поэтому смысла просматривать тех, кто уже давно был в сборной и за нее играл, наверное, нет. На данный момент, пока это возможно, лучше давать шанс молодым — проявить себя, адаптироваться и понять, что это вообще такое.

— Как смотрите на идею организовать прощальный матч для возрастных игроков?

— Если РФС решит, что такой матч нужен, ради бога.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.