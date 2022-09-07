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Сборная России

7 сентября, 12:54

Карпин: «Когда нас вернут к официальным матчам? Думаю, ни один человек не знает»

Карпин признался, что не знает о сроках возвращения сборной России к официальным матчам
Артем Бухаев
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Владимир Пушкарев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении национальной команды к официальным матчам.

— Когда сборную России вернут к официальным матчам? Как вы видите ситуацию?

— Нет официальных матчей, поэтому наша мотивация играть товарищеские матчи. Уверен, что футболисты хотят сыграть за сборную даже товарищеские матчи. Когда нас вернут? Не знаю. Думаю, ни один человек не знает. Надеемся на скорейшее возвращение.

— Можно ли играть товарищеские игры во время чемпионата мира?

— Я это предлагаю сейчас, не зная — можно ли. В РФС должны прорабатывать этот вопрос. После этого нужно принимать решение. Так было бы лучше со всех точек зрения: подготовка к паузе сезона, растянуть чемпионат. Это все нужно проработать.

Нам бы хотелось сыграть дома. Причем всегда. Это процесс переговоров. Мы можем сыграть на выезде, это уже хорошо. Все сами понимаете.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

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