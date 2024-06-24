Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:35

Главный тренер сборной России Карпин подписал новый контракт

Карпин продлил контракт со сборной России
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», главный тренер сборной России Валерий Карпин подписал новый контракт с РФС на два года.

55-летний специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России с «Ростовом».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла на ЧМ-2022 и пропустила отбор на Евро-2024.

В последнем товарищеском матче 7 июня в Минске сборная России разгромила Белоруссию (4:0).

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
15
14
Читайте также
«Флорида» и «Эдмонтон» определят победителя Кубка Стэнли-2024 в седьмом матче
«Флорида» и «Эдмонтон» определят победителя Кубка Стэнли-2024 в седьмом матче
СК РФ сообщил о 19 погибших в результате терактов в Дагестане
Экс-балтиец сломался, Суареса не выпустили, а в США нашли нового Месси. Что произошло на Кубке Америки-2024 24 июня
Водитель автобуса рассказал о вывозе людей из-под обстрелов ВСУ в Севастополе
СК сообщил об установлении личностей всех ликвидированных в Дагестане боевиков
Популярное видео
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
ФИФА представила обновление рейтинга сборных. Россия неожиданно поднялась на две строчки
Баринов в шутку сказал, что сборная России порвала бы всех на Евро
Карпин и сборная России: когда будет новый контракт. Колонка Казакова
Карпин — об уровне соперников сборной России: «Кто-то соглашается играть — уже хорошо»
Карпин не исключил уход из сборной России этим летом
Шалимов назвал ошибку в игре вратарей сборной России в матче с Белоруссией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сборная России поздравила Тюкавина с днем рождения

Колосков — о новом контракте Карпина: «Это вполне закономерное решение»