Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой. Новое соглашение рассчитано на четыре года, до 2028-го.

Видео с 55-летним специалистом опубликовала пресс-служба сборной России. «Привет, это Валера, главный тренер сборной. Еще на четыре года», — сказал Карпин.

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и один раз уступила.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого национальная команда не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

В последнем на данный момент товарищеском матче сборная России разгромила Белоруссию в Минске 7 июня (4:0).