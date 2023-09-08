Карпин о матче с Катаром: «Нужно побеждать. Есть цель показать болельщикам, что сборная России есть»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что думает об игре полузащитника Дмитрия Баринова в национальной команде и поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против олимпийской сборной Египта и команды Катара.

— Надо ли побеждать? Да. Любой футболист и спортсмен хочет побеждать. Другие цели есть — показать болельщикам и нам самим, что сборная есть.

— Планируете связываться с Онопко во время матча с Египтом?

— Во время матча — вряд ли. Не буду лезть, вмешиваться. В перерыве, возможно, свяжусь. Как? По телефону. А как иначе? По спутнику что ли?

— Почему вызван Скопинцев?

— Давно не тренировал Скопинцева. Как раз есть время посмотреть, в чем он прибавил и не прибавил.

— Баринов очень активен, была даже перепалка с Соболевым. Не просили его быть поспокойнее?

— Нет, естественно, нет. Такое на каждой тренировке случается. Это нормальная и рабочая история.