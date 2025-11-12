Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

12 ноября, 23:02

Карпин о матче против Перу: «Расслабона не было, не хватало скорости. Ничья не вытекала из игры»

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в BetBoom товарищеском матче против Перу (1:1).

— Насколько сегодняшний стартовый состав — основной?

— 50 на 50. Как и тот, который будет играть в Сочи.

— Не показалось, что после забитого гола сборная Россия расслабилась?

— Расслабона никакого не было. Претензий к отношению не было. Не хватало скорости передвижения мяча. Но на этом поле невозможно играть быстрее, как сказали футболисты.

— Сборная Перу проиграла в 7 последних гостевых матчах из 8. Можно ли сегодняшнюю ничью сравнить с поражением?

— Приравнивать поражения нужно к поражениям. Случилась ничья, которая не вытекала из игры. Не надо приравнивать ничью к поражению. Мы играли против достойного соперника.

— Времени на подготовку к товарищеским матчам у вас мало. Получается наработать какие-то стандарты?

— Времени мало. Наигрывали стандарты, но их исполнение играет важную роль. Если мяч не долетает до нужной точки, то вы ничего конкретного не увидите.

— Правильным ли был выбор играть в Санкт-Петербурге?

— Выбор был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Играл здесь неделю назад и с полем все было хорошо. Не знаю, что случилось за это время с газоном.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября против Чили в Сочи.

Сборная России сыграла вничью с&nbsp;Перу (1:1) в&nbsp;товарищеском матче 12&nbsp;ноября.Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы
Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу

40

  • Petr Bitkin

    А жена его любит :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Судейков-то... это он... правильно... :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Это всё от баб... Они всегда виноваты :) Не лейте на карпушу, я его прОклял за хамство. Как бзениду и пердак - за хамство ихних болел. Вот, посмотрю - исправются, или нет... В сочах - ничья, как глебов ни старайси :) ... красножоп проклянуть ещё б за наглость и за существование олегарха потяпнутого... :):)

    13.11.2025

  • Artorixus

    Теперь вот поле подвело и не только у Сафона, но и у всех игроков. А вот интересно, если сб. проиграет, Валёрию укажут на выход в Динаме?

    13.11.2025

  • Саша

    Сборная может играть 30 - 40 минут, беря паузы в игре. Сборная дохляков. К чему бесполезный контроль мяча без обострений? Только для того, чтобы сборная Перу не смогла забить больше 5 мячей.

    13.11.2025

  • Sergey Sparker

    Ему писяй в глаза, а он говорит .......

    13.11.2025

  • руслан магомедов

    это ты в отместку что твоего даянку-хряка погнали из чмартага.??????

    13.11.2025

  • руслан магомедов

    Началось, поле плохое. Мяч не очень круглый. Только не надо о нехватке времени. Когда ты набираешь 50 хутболистов, то что можно наиграть. Вот на хрена там умпярова, оно же дебилоид.

    13.11.2025

  • руслан магомедов

    Ясно, что товарняк, и игроков хоть лопни не замотивируешь. Но, на хрена нужны головины-миранчуки, если сборняк планируется не на сейчас. А, что с хениальным батраком. За ним же ВСЯ ЕВРОПА В ОЧЕРЕДИ СТОИТ?????? Бегали кучей, проходов не было к воротом, толком. Играили ну и играли.

    13.11.2025

  • bask

    Конечно в 5 центральными полузащитниками в составе мяч не будет быстро ходить)куда ему идти, где быстрые крайние атакующие игроки?

    13.11.2025

  • tatarin

    Конечно "ВЫТЕ", потому что "КАЛА" по-другому не может.

    13.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Валера в свои нежные 56 разговаривает и ведёт себя как школьник лет 15. Тренирует, впрочем, тоже.

    13.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    В Динамо ставь эксперименты),в сборной нет.Не против из Ростова.Ахмата.Самары...тд,Но это сборная России.вызывай лучших.оостальные парни.сборная.2.3(и их учи и сам учись)

    13.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Раньше по добруму к Карпину относился,сейчас понял(упертый долбо..б),мативатор? да!Дальше просто ноль(

    13.11.2025

  • SP2

    неприятный типчик… газон ему не тот, игроков своих сразу же стал сдавать…

    13.11.2025

  • SP2

    поле? пьяный что ли? лучшее поле в России - что там не так-то? и как от Сафонова быстро открестился - типа в оф игре может Сафонов и не играл бы. фуфуфу… как не стыдно

    13.11.2025

  • Ingvar1999

    Тренер ведет себя по-хамски и постоянно закатывает истерики. Как в клубе, так и в сборной. Материт (по губам видно) судей, а те почему-то его не прогоняют с поля. Странно - ИМХО, такому "тренеру" не место ни в сборной, ни в несчастном "Динамо". Надеюсь, что лица, принимающие решения, наконец-то от супертренера избавятся.

    13.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    ты тренер сборной?50 на 50(

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Игроки из каких команд? Середняки Ростов и Динамо, кровно близкие Валере? Лавочник Сафонов? Нафталинный Горшков, который в чемпе отыграл 90 минут на заменах. Кроме Батракова топов на поле не было из российских. Ну, может быть Умяров. Хотя он стремный как обезьяна с гранатой - на красную всегда готов. Из иностранных Головин, считаю, отыграл нормально, но и ломаться особо ему смысла нет. Миранчук тоже неплохо. Сафонов - дыра. Нахрен из сборной.

    13.11.2025

  • mikeV

    Вот что их такой игры могло вытечь - так это только ничья

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Поле для обеих команд одинаковое. Результат тоже. С молодежкой почти худшей команды ЮА. Сборная им.Валеры из середняков чемпионата Динамо и Ростова с лавочником Сафоном и пропахшим нафталином Горшковым не удивила. Но зато Валера дал ребятам практику. Для понимания: нарушения 19-8. ЖК 4-2. И это в товарняке. Какая сборная играла в техничный и атакующий футбол?

    13.11.2025

  • hant64

    Ничья-то как раз и вытекала из игры - игра была равна, играли два .овна. Классика жанра.

    13.11.2025

  • Олег

    Уберите ужеВалеруиз футбола вообще. Ну не тренер он вовсе.

    12.11.2025

  • No one

    "Валера, Валера. Любовь, надежда и вера". ))

    12.11.2025

  • AZ

    9 ударов за матч, 4 в створ, 19 нарушений, крутая игра, конечно)))

    12.11.2025

  • SERGEY111

    Поле у него оказывается виновато . Вообщем практически нулевый главный тренер сделал свою обычную практически нулевую работу сгоняв товарную ничейску с практически нулевым соперником и превращая таким образом в практически нулевую нынешнюю сборную России .

    12.11.2025

  • torpedon13

    "Не знаю, что случилось за это время с газоном." Питерские тебя плавят, освобождают место под Сергей Богдановича.

    12.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Пешком ходили как и в РПЛ ходят. Вот Вам и Российские игроки. Очень слабая лига

    12.11.2025

  • 555 555

    А что было? Ох лукавит Валера,ох лукавит.

    12.11.2025

  • GeoMaS

    А отчего ж тогда скорости не хватало, Валерий Георгиевич?

    12.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А что вытекало? Про*рать? Игру не смотрел, но забавно.

    12.11.2025

  • Max Stch

    — Командовать парадом буду я! — Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! — Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень! — Отдай колбасу, дурак! ..вытекала

    12.11.2025

  • Бен Ричардс

    "Мы играли против достойного соперника." Серьезно?! Против днища отбора в Южной Америке, да еще и приехавшего без основы? А Дарья Карпина утверждает. что он серьезно готвится к товарнякам, что-то просматривает.

    12.11.2025

  • Dron56

    Валера из любой ситуации выкрутится . В этом деле он всем фору даст. Валера верим !

    12.11.2025

  • nampoo

    «Расслабона не было»..»Молодец, Валерка, не колись до последнего «:).

    12.11.2025

  • AZ

    9 ударов за матч, из которых 4 в створ, гол из-за ошибки вратаря соперников, 19 нарушений - офигенная игра, чо)))

    12.11.2025

  • tatarin

    "Ничья не вытекала из игры." ========================= Трудно не согласиться, ведь гости действительно должы были выиграть, не привези они себе в первом тайме.

    12.11.2025

  • Clever77

    Карпуша, да ты чё малой мелишь? давай присядь иди сюда, внатуре расслабона не было? Базарить ты мастак, а как че сразу сливаешься с темы.

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Приравнивать ничью к поражению... Да, журналисты просто огонь :fire:

    12.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ничья не вытекала... Георгич жжот.

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Футбол
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
    Читайте также
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    «Кайф нужно получать от своей команды, а не от соперника». Слова Карпина и Тюкавина перед матчем с Чили
    Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»
    Карпин похвалил качество газона в Сочи перед матчем Россия — Чили
    Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»
    Карпин: «Готов ли играть Комличенко? Он занимался в общей группе»
    Тюкавин: «Рад вернуться в сборную, непростой период позади»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя