Карпин о матче против Перу: «Расслабона не было, не хватало скорости. Ничья не вытекала из игры»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в BetBoom товарищеском матче против Перу (1:1). — Насколько сегодняшний стартовый состав — основной? — 50 на 50. Как и тот, который будет играть в Сочи. — Не показалось, что после забитого гола сборная Россия расслабилась? — Расслабона никакого не было. Претензий к отношению не было. Не хватало скорости передвижения мяча. Но на этом поле невозможно играть быстрее, как сказали футболисты. — Сборная Перу проиграла в 7 последних гостевых матчах из 8. Можно ли сегодняшнюю ничью сравнить с поражением? — Приравнивать поражения нужно к поражениям. Случилась ничья, которая не вытекала из игры. Не надо приравнивать ничью к поражению. Мы играли против достойного соперника. — Времени на подготовку к товарищеским матчам у вас мало. Получается наработать какие-то стандарты? — Времени мало. Наигрывали стандарты, но их исполнение играет важную роль. Если мяч не долетает до нужной точки, то вы ничего конкретного не увидите. — Правильным ли был выбор играть в Санкт-Петербурге? — Выбор был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Играл здесь неделю назад и с полем все было хорошо. Не знаю, что случилось за это время с газоном. Сборная России проведет следующий матч 15 ноября против Чили в Сочи. Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

