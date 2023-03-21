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Сегодня, 12:21

Карпин — о травмах Миранчука и Головина: «Расстроены были, все равно хотели приехать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что национальная команда не играет со сборными чемпионата мира. Также специалист поделился мнением об отсутствии Алексея Миранчука и Александра Головина из-за травм.

— Выигрывать всегда хочется. Но одно дело — проверять себя с Таджикистаном, а другое — с командой чемпионата мира?

— На сборах клубов хочется играть с сильными командами, а не со слабыми. Очки за это не дают. Любой тренер на сборах пробует варианты, смотрит, понимая состояние игроков. Во главе угла не стоит результат. Как по мне, то же самое сейчас здесь. Любой спортсмен хочет выигрывать. Рисковать чьим-то здоровьем нет смысла, если бы это были официальные матчи.

— Вы хотели видеть в сборной Алексея Миранчука и Головина. Они оба получили повреждения. Совпадение?

— 100 процентов. Я с ними разговаривал, расстроены были, все равно хотели приехать. Но смысл? Пол-Европы облетать, сделать МРТ, увидеть повреждение? Хотели увидеться.

— Погостить.

— Да.

— «Монако» и «Торино» предоставили все бумаги, подтверждающие повреждения игроков?

— Да, я их видел.

— Из легионеров рассматривали только Миранчука и Головина?

— Оздоева не рассматривали. И Черышева тоже.

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