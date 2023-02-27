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Сегодня, 11:41

Карпин — о матче с Ираном: «Пока это еще не точно. Заранее я бы ничему не радовался»

Карпин прокомментировал предстоящий товарищеский матч России с командой Ирана
Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал предстоящий товарищеский матч с командой Ирана. Он также отметил, что хотел бы, чтобы игра была проведена в России.

26 февраля стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

— В воскресенье РФС сообщил, что достигнута договоренность о проведении матча с Ираном 23 марта в Тегеране. Как отреагировали на новость, довольны, что хоть кто-то согласился играть?

— Никак не отреагировал. Мы же знали о том, что разговоры идут, что, скорее всего, будет игра. Но пока это еще не точно. Заранее я бы ничему не радовался.

— Допускаете, что и в этот раз рыбка сорвется с крючка?

— В нынешнее время произойти может все что угодно. Тем более еще не все досогласовано.

— Первый матч, хотя бы на бумаге, уже известен. Еще ждете игры в марте?

— Ждем.

— Где хотели бы сыграть?

— Да где угодно. Конечно, в России, при своих болельщиках. В идеале, это «Лужники». Но мы же не в идеальном мире живем, так?

— При этом, как вы много раз говорили, что нам не до выбора...

— Да. Но в идеале хотелось бы все другое, и чтобы нас не забанили. Но толку говорить об этом? Что есть, то есть, — цитирует Карпина matchtv.ru.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1792788_Pust_budu_volkom_Intervju_Valerija_Karpina
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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