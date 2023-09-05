Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:53

Карпин: «Почему я вызвал Коваленко, а не Игнатова? Ему не требуется время на адаптацию. Будет проще»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника «Зенита» Александра Коваленко, который получает мало игровой практики.

— Вы довызвали Александра Коваленко, который не так часто играл. При этом Михаил Игнатов, который показывает, наверное, один из лучших стартов не вызван. Рассматривали ли его? Почему вызвали Коваленко, который меньше играет?

— Потому что с Коваленко мы уже были знакомы даже при том, что сейчас он практически вообще не играет в «Зените». Мы знаем его возможности. Времени на адаптацию не требуется. Просто с ним будет проще.

— Рассматривали Игнатова?

— Мы рассматриваем всех российских футболистов. Даже тех, кто выходит на замену.

— Вы рассказывали про разговор с Зобниным, который просил вас не вызывать его в сборную. С того момента были новые разговоры?

— Больше разговора не было. Мы, наверное, все решили и поняли. Если бы были какие-то изменения, наверное, он уже должен был поставить в известность. Я так думаю. Не каждый же день мне выяснять, не появилась ли возможность.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Александр Коваленко
3
0
Читайте также
Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open
Смена триколора. Юная российская теннисистка Ефремова теперь будет представлять Францию
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
The Economic Times сообщило о планах Индии переименовать страну в Бхарат
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Карпин об отказе от вызова в сборную России футболистов старше 30 лет: «Это больше фигурально»
В «Спартаке» ожидают возвращение футболистов из сборных к 14 сентября
Карпин рассказал, сколько матчей РПЛ смотрит каждый тур
Карпин о переходе российских игроков в Европу: «Наши футболисты невостребованные»
Карпин: «Олимпийская сборная Египта — достойный соперник для наших футболистов такого возраста»
Карпин рассказал, были ли сложности с вызовом Головина в сборную России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин: «Олимпийская сборная Египта — достойный соперник для наших футболистов такого возраста»

Карпин рассказал, сколько матчей РПЛ смотрит каждый тур