Карпин против Азии: одна победа, три ничьих

23 марта, 23:07
Сборная России в 15 раз в истории встретилась с азиатами. В четверг, 23 марта россияне сыграли вничью с Ираном (1:1).
В пяти встречах наша сборная одержала победу, четырежды уступила, еще в шести случаях была зафиксирована ничья. Ровно половина ничейных результатов пришлась на время работы Валерия Карпина. По его руководством российская команда обыграла Киргизию и разошлась миром с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном.
Матчи сборной России с командами из Азии
|
Дата
|
Статус
|
Тренер
|
Матч
|
Голы
|
06.10.1993
|
ТМ
|
Павел Садырин
|
Саудовская Аравия (г) — 2:4
|
Мостовой-2
|
25.05.1996
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Катар (г) — 5:2
|
Кирьяков-2, Канчельскис, Колыванов, Мостовой
|
09.06.2002
|
ЧМ
|
Олег Романцев
|
Япония (г) — 0:1
|
-
|
09.02.2011
|
ТМ
|
Дик Адвокат
|
Иран (н) — 0:1
|
-
|
29.03.2011
|
ТМ
|
Дик Адвокат
|
Катар (г) — 1:1
|
Павлюченко
|
19.11.2013
|
ТМ
|
Фабио Капелло
|
Корея (д) — 2:1
|
Смолов, Тарасов
|
17.06.2014
|
ЧМ
|
Фабио Капелло
|
Корея (н) — 1:1
|
Кержаков
|
10.11.2016
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Катар (г) — 1:2
|
Самедов
|
07.10.2017
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Корея (д) — 4:2
|
Смолов, Ал.Миранчук, Ким Чу Ен, в свои ворота, Ким Чу Ен, в свои ворота
|
10.10.2017
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Иран (д) — 1:1
|
Полоз
|
14.06.2018
|
ЧМ
|
Станислав Черчесов
|
Саудовская Аравия (д) — 5:0
|
Черышев-2, Газинский, Дзюба, Головин
|
24.09.2022
|
ТМ
|
Валерий Карпин
|
Киргизия (г) — 2:1
|
Соболев, Уткин — Шукуров
|
17.11.2022
|
ТМ
|
Валерий Карпин
|
Таджикистан (г) — 0:0
|
-
|
20.11.2022
|
ТМ
|
Валерий Карпин
|
Узбекистан (г) — 0:0
|
-
|
23.03.2023
|
ТМ
|
Валерий Карпин
|
Иран (г) — 1:1
|
Ант.Миранчук — Тареми
Итого: +5=6-4, мячи 25-17