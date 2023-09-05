Карпин рассказал, были ли сложности с вызовом Головина в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как встретил полузащитника «Монако» Александра Головина в составе национальной команды.

— Как встретили Александра Головина? Можно говорить, что это главная российская звезда?

— Из-за этого мы с тортом должны его встречать? Встретили как обычно.

— У вас были сложности с привлечением Головина, Миранчука?

— Нет. Послали им вызов, Головин приехал. По Миранчуку вы знаете — объективные причины. Он только-только начал тренироваться.

Головин прибыл в расположение сборной России 4 сентября на сентябрьские матчи команды против Египта и Катара.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».