Карпин — о мотивации: «Это сборная России. Этим все сказано»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации футболистов перед товарищескими матчами. А также рассказал, что конкретно его мотивирует работать в сборной.

— Мотивация футболистов?

— Не вижу проблем с мотивацией.

— Кто-то из дебютантов успел удивить?

— За 15 минут тренировки никто не удивил и не разочаровал.

— Какова вероятность, что Пиняева «отцепят»?

— В зависимости от того, как он будет восстанавливаться.

— Самый сильный соперник, про которого говорили?

— Иран.

— Когда был последний разговор о возможном переходе в Азию?

— Полгода назад.

— Какая позиция сейчас?

— А мы будем там играть?

— Насколько тяжело работать тренеру, когда конкретики нет?

— Есть такая поговорка: когда не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.

— Как вы смотрите на ситуацию с Миранчуком?

— Со мной не советуются. Советуются с агентами, мамами, папами. Игроки сами определяют свою карьеру.

— Есть ли надежда, что сборная в октябре соберется?

— Думаю, что да.

— Что вас мотивирует работать в сборной?

— Это сборная России. Этим все сказано.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».