Сегодня, 13:50
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации футболистов перед товарищескими матчами. А также рассказал, что конкретно его мотивирует работать в сборной.
— Мотивация футболистов?
— Не вижу проблем с мотивацией.
— Кто-то из дебютантов успел удивить?
— За 15 минут тренировки никто не удивил и не разочаровал.
— Какова вероятность, что Пиняева «отцепят»?
— В зависимости от того, как он будет восстанавливаться.
— Самый сильный соперник, про которого говорили?
— Иран.
— Когда был последний разговор о возможном переходе в Азию?
— Полгода назад.
— Какая позиция сейчас?
— А мы будем там играть?
— Насколько тяжело работать тренеру, когда конкретики нет?
— Есть такая поговорка: когда не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.
— Как вы смотрите на ситуацию с Миранчуком?
— Со мной не советуются. Советуются с агентами, мамами, папами. Игроки сами определяют свою карьеру.
— Есть ли надежда, что сборная в октябре соберется?
— Думаю, что да.
— Что вас мотивирует работать в сборной?
— Это сборная России. Этим все сказано.
Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».