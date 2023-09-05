Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:50

Карпин — о мотивации: «Это сборная России. Этим все сказано»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мотивации футболистов перед товарищескими матчами. А также рассказал, что конкретно его мотивирует работать в сборной.

— Мотивация футболистов?

— Не вижу проблем с мотивацией.

— Кто-то из дебютантов успел удивить?

— За 15 минут тренировки никто не удивил и не разочаровал.

— Какова вероятность, что Пиняева «отцепят»?

— В зависимости от того, как он будет восстанавливаться.

— Самый сильный соперник, про которого говорили?

— Иран.

— Когда был последний разговор о возможном переходе в Азию?

— Полгода назад.

— Какая позиция сейчас?

— А мы будем там играть?

Валерий Карпин. Сборная России: актуальный состав на матчи сентября

— Насколько тяжело работать тренеру, когда конкретики нет?

— Есть такая поговорка: когда не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.

— Как вы смотрите на ситуацию с Миранчуком?

— Со мной не советуются. Советуются с агентами, мамами, папами. Игроки сами определяют свою карьеру.

— Есть ли надежда, что сборная в октябре соберется?

— Думаю, что да.

— Что вас мотивирует работать в сборной?

— Это сборная России. Этим все сказано.

Сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
2
Обсудить
Читайте также
«Абаскалю пора понять: 9 игроков основы не меняются! А у него за 7 туров уже три вратаря. Акинфеев с годами молодеет». Газзаев — о 7-м туре РПЛ
Стали известны критерии World Aquatics к российским пловцам для допуска на соревнования
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Пленные ВСУ рассказали про «дружественный» огонь из-за оставленных под Херсоном позиций
Учитель в ЛНР стал свидетелем убийств военных ВСУ сослуживцами
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре
Пиняев — о соперниках сборной России: «Не помню, как Катар играл на чемпионате мира»
Карпин: «Посмотрим, как Захарян адаптируется в «Реал Сосьедад», будет ли там играть»
Карпин — о задаче сборной России: «Победа, но не любой ценой»
Карпин: «Тенденция на смену спортивного гражданства? Смотрю на это нормально»
Карпин признался, что приходится намного больше работать со всеми игроками сборной России
Пиняев: «Приятно, что приехали такие мастера, как Головин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин — о задаче сборной России: «Победа, но не любой ценой»

Карпин: «Посмотрим, как Захарян адаптируется в «Реал Сосьедад», будет ли там играть»