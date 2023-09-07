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Сегодня, 23:02

Карпин рассказал, что еще не запомнил имена всех игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Это нормально, что игра могла так складываться. Люди только позавчера познакомились. Запомнил ли имена всех игроков? Нет. Фамилии да. Если бы мы жили в нормальных условиях, мы бы не играли здесь с Египтом. Наверное, играли бы отборочные матчи на Евро-2024. Хочется другого, но есть что есть», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-karpin-esli-by-my-zhili-v-normal-ny-h-usloviyah-my-by-ne-igrali-zdes-s-egiptom/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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