Карпин рассказал, что еще не запомнил имена всех игроков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Это нормально, что игра могла так складываться. Люди только позавчера познакомились. Запомнил ли имена всех игроков? Нет. Фамилии да. Если бы мы жили в нормальных условиях, мы бы не играли здесь с Египтом. Наверное, играли бы отборочные матчи на Евро-2024. Хочется другого, но есть что есть», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.