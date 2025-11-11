Видео
11 ноября, 12:07

Карпин рассказал, что планирует следить за ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин заявил, что планирует следить за чемпионатом мира-2026.

«Что-то будем, естественно, смотреть в рамках чемпионата мира, следить. Какой интерес в отсутствии нашей сборной? В футболе», — цитирует Карпина ТАСС.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: ТАСС
1

  • Saiga-спринтер

    Только дилетанты и примитивные болелы могут заявить, что матчи чемпионата мира не интересны без сборной России. Чемпионат мира высшее соревнование в мире футбола, из-за того, что на Олимпиадах ввели дурацкий возрастной лимит. Все нормальнын футбольные болельщики, в том числе и дети, и все тренеры просто обязаны видеть мировой футбольный Мундиаль.

    11.11.2025

    Валерий Карпин
    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная России по футболу
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
