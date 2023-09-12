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Сегодня, 21:49

Карпин рассказал, что привык к перелетам за полтора года

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не устал от перелетов между матчами национальной команды со сборными Египта и Катара.

— Вы устали за эти десять дней?

— Я за полтора года привык к перелетам. Нормально. От них я не устаю. Если бы надо было ехать еще шесть часов на автобусе в одну сторону, потом восемь в другую, тогда, наверное, устал бы. Сейчас вообще кайф. Слетали в Египет, всего за два часа доехали до Суэца. Сюда вообще прилетели напрямую в гостиницу. Сказка!

— Как эмоционально переживаете сентябрь? И в сборной, и в «Ростове» все тяжеловато.

— Нормально. Обыкновенно.

— Глебов говорил, что вы стали больше нервничать.

— Естественно. Еще бы я не нервничал.

— Есть ли понимание по составу на октябрь? Может, приедет Захарян?

— Посмотрим. Если они будут играть и не травмируются, может, приедут.

— Как меньше нервничать? Можете дать совет?

— Я курю, например. Устроит такой ответ?

— В чем ваш секрет молодости?

— Курю.

Для России игра с Катаром (1:1) это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее российская команда составом до 23 лет дважды сыграла с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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