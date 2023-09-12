Карпин рассказал, что привык к перелетам за полтора года

Сегодня, 21:49
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не устал от перелетов между матчами национальной команды со сборными Египта и Катара.
— Вы устали за эти десять дней?
— Я за полтора года привык к перелетам. Нормально. От них я не устаю. Если бы надо было ехать еще шесть часов на автобусе в одну сторону, потом восемь в другую, тогда, наверное, устал бы. Сейчас вообще кайф. Слетали в Египет, всего за два часа доехали до Суэца. Сюда вообще прилетели напрямую в гостиницу. Сказка!
— Как эмоционально переживаете сентябрь? И в сборной, и в «Ростове» все тяжеловато.
— Нормально. Обыкновенно.
— Глебов говорил, что вы стали больше нервничать.
— Естественно. Еще бы я не нервничал.
— Есть ли понимание по составу на октябрь? Может, приедет Захарян?
— Посмотрим. Если они будут играть и не травмируются, может, приедут.
— Как меньше нервничать? Можете дать совет?
— Я курю, например. Устроит такой ответ?
— В чем ваш секрет молодости?
— Курю.
Для России игра с Катаром (1:1) это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее российская команда составом до 23 лет дважды сыграла с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2.