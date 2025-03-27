Карпин рассказал, что товарищеский матч сборной России с Ираном будет домашним

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что товарищеский матч национальной команды со сборной Ирана пройдет в России.

26 марта сообщалось, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Ираном.

«В октябре должен быть товарищеский матч с Ираном, если все подпишут. В России? Насколько знаю, да», — цитирует Карпина matchtv.ru.

Ранее пресс-служба Федерации футбола Ирана сообщила, что Российский футбольный союз (РФС) пока не подписал соглашение о матче между национальными командами этих стран.