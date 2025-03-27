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27 марта, 15:09

Карпин рассказал, что товарищеский матч сборной России с Ираном будет домашним

Даниил Аршавский
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что товарищеский матч национальной команды со сборной Ирана пройдет в России.

26 марта сообщалось, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Ираном.

«В октябре должен быть товарищеский матч с Ираном, если все подпишут. В России? Насколько знаю, да», — цитирует Карпина matchtv.ru.

Ранее пресс-служба Федерации футбола Ирана сообщила, что Российский футбольный союз (РФС) пока не подписал соглашение о матче между национальными командами этих стран.

Источник: matchtv.ru
Валерий Карпин
Футбол
Сборная Ирана по футболу
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