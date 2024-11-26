Карпин: «Сейчас в сборной нет капитана. Головин, Баринов, Миранчуки, Кузяев — каждый из них может выйти с повязкой»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, что сейчас в национальной команде нет постоянного капитана.

— Вы сказали, что с Брунеем капитаном был Черников, потому что играли в Краснодаре. Через четыре дня в Волгограде повязку доверили Миранчуку. Как самому опытному?

— Проанализируйте стартовый состав в матче с Сирией. Кто из игроков заслуживал капитанской повязки?

— Миранчук либо Осипенко, который на год старше.

— Видите, как все просто. Никаких подоплек.

— Сейчас в сборной есть капитан?

— Нет. У нас большая группа опытных футболистов — Головин, Баринов, Миранчуки, Кузяев... Каждый из них может выйти с повязкой.