Сегодня, 08:15
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, что сейчас в национальной команде нет постоянного капитана.
— Вы сказали, что с Брунеем капитаном был Черников, потому что играли в Краснодаре. Через четыре дня в Волгограде повязку доверили Миранчуку. Как самому опытному?
— Проанализируйте стартовый состав в матче с Сирией. Кто из игроков заслуживал капитанской повязки?
— Миранчук либо Осипенко, который на год старше.
— Видите, как все просто. Никаких подоплек.
— Сейчас в сборной есть капитан?
— Нет. У нас большая группа опытных футболистов — Головин, Баринов, Миранчуки, Кузяев... Каждый из них может выйти с повязкой.