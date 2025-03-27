Карпин о любви к футболу: «Целей не было, была мечта»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, как к нему пришла любовь к футболу.

— Как к вам пришла любовь к футболу?

— Маленький город Нарва. Футбола в Эстонии не было, даже команд второй лиги. Папа играл за заводскую команду. Присутствовал на всех матчах. На заводе играли в футбол, хоккей, волейбол. Оттуда пошла любовь к спорту. Летом играли в футбол, зимой — в хоккей. В 13 лет тренер попросил выбирать. Почему выбрал футбол? Было лень ходить в 7 утра с огромным рюкзаком с амуницией для хоккея. Было холодно. Огромный баул. Говорю: «Лучше футбол». Футбола не было в принципе вообще. Эта любовь проявилась позже, когда из нашей команды «Кожаного мяча» все меньше осталось тех, кто тренировался. Другие интересы: девочки, мальчики, кинотеатры. Не говорю про другие вещи. Из-за этой любви остался тренироваться, хотя и без особых перспектив. Любовь к мячу была, двигала этим.

Целей не было, была мечта. Когда мне было 9 лет я сказал маме, что буду играть в сборной и в «Торпедо» Москва, потому что папа болел за них, — сказал Карпин на мотивационном тренинге от звезд европейского футбола при поддержке «Клуба 1912» и букмекерской компании BetBoom.