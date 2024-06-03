Карпин о том, что «Зенит» праздновал победу в Кубке России с сигарами: «Для меня это не странно»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как отнесся к тому, что футболисты «Зенита» праздновали победу в FONBET Кубке России, закурив сигары в раздевалке.

В воскресенье, 2 июня команда из Санкт-Петербурга победила «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира. Сборная России в полном составе посетила игру, которая проходила в Москве на стадионе «Лужники».

— Видели, как «Зенит» праздновал победу в Кубке? Не странно, что они закурили сигары прямо в раздевалке?

— Для меня это не странно. Совершенно нормально. Я сам курю и не сигары. Когда был игроком, после игры курил сигареты в раздевалке. Не при тренере, но в душе. А в сигарах даже дым в легкие не пропускаешь. В нынешнем «Ростове» никто не курит, насколько я знаю. Типа стали профессионалами. Толку? Это другой вопрос.

«Зенит» в шестой раз в истории стал обладателем Кубка страны. Единственным футболистом из команды, вызванным на товарищеский матч сборной России против Белоруссии, является нападающий Иван Сергеев.