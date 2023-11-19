Карпин: «В матче с Кубой будет примерно тот же состав, что и в игре со сборной Камеруна»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой составы выйдет против Кубы в товарищеском матче.

— Завтра будет примерно тот же состав, что был со сборной Камеруна.

— Нет ли желания пересмотреть позицию по игрокам старше 30 лет и вызвать их на один матч?

— Зачем? Они сильно хотят? Ну, я тоже хочу, чтобы меня вызвали, и что?

— После матча с Кенией было много критики. Готовы к тому, что если не обыграете кубинцев, это будет катастрофой?

— Будут опять критиковать. После Камеруна не критиковали, после Кении критиковали — судьба такая.

— Вчера в матче «Динамо» на поле выходили Личка и Кузнецов. Не хотите добавить шоу и выпустить себя хотя бы на три минуты?

— Максимум кто выйдет — Онопко, — заявил тренер на пресс-конференции.

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет с Кубой. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.