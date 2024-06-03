Карпин рассказал, когда Алексей Миранчук прибудет в расположение сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук присоединится к национальной команде сегодняшней ночью.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист прибудет в расположение сборной в понедельник, 3 мая.

«Ничего страшного, что Миранчук прилетает ночью. Организм молодой. Нагрузку перенесет», — сказал Карпин.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в Новогорске. 7 июня сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

В сезоне-2023/24 Миранчук отыграл 42 матча за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с командой он стал победителем Лиги Европы.