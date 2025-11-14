Карпин рассказал, когда у сборной России может появиться новый главный тренер

14 ноября, 13:02
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу следующего наставника национальной команды.
— На что бы претендовала эта сборная на чемпионате мира?
— Трудно сказать. Точно поборолись бы за выход из группы. И часто это лотерея, может случиться все что угодно. Может, у соперника будет удаление на 20-й минуте.
— Кто будет следующим тренером сборной России?
— Это вопрос не ко мне. Это к РФС, без понятия. Когда это случится? Тоже непонятно. Может, через пять лет, а может, послезавтра.
Карпину 56 лет. Он работает в сборной России с 26 июля 2021 года. Команда под его руководством в 29 матчах 20 раз выиграла, 8 раз сыграла вничью и 1 раз проиграла.
ЗГ из БАНИ
Валера,ты пьяный чтоль????В группе будет в лучшем случае одна команда,как те,к которым ты привык!
14.11.2025
Алексей Переверзев
Зря он в Динамо пошел. В Ростове результат вообще никогда не давил, а тут спрос высокий, хотя публично вроде никто не заявляет. Но есть два фактора. Первое - травмы. С начала сезона полсостава в лазарете побывало. Второе - остутствие тренерской работы в паузах сборной. Другие используют это время по максимуму, готовятся. Динамо ждет Карпина, и получает его только перед новым туром. Вот и разница
14.11.2025