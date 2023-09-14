Карпин — о мотивации футболистов в сборной России: «Единственная претензия была после матча с Киргизией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о проблемах с мотивацией у футболистов после отстранения команды.

«Выигрывать надо, футболисты выходят на поле выигрывать. Другой вопрос — могут или не могут. Сборная Германии сейчас не отбирается на свой чемпионат Европы. Они максимально мотивированы без отбора? Думаю, нет. Но они готовятся к своему чемпионату. Футболисты, которые приезжают в нашу сборную тоже хотят выигрывать, но они не знают, к чему готовиться. Ни в одной сборной не увидите максимальную мотивацию. У Японии против Германии одна мотивация, у немцев другая. Сборная выкладывается. Единственная претензия к футболистам была после матча с Киргизией еще в прошлом году. Мы его выиграли, но у меня были претензии. Это был первый матч после отстранения, практически сразу объявили мобилизацию. Разговоры у футболистов были только про это. Спрашивали: «Георгиевич, а нас тоже призовут? Нас заберут?». Их можно понять», — сказал Карпин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).